«Нафтогаз» наполягає на довгостроковому бронюванні транзиту газу з Росії через Україну

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наполягає на бронюванні потужностей української газотранспортної системи європейськими компаніями вже восени.
Про це голова правління Юрій Вітренко заявив за підсумками візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє пресслужба компанії.
«Головна загроза, яка виникає через «Північний потік — 2» — це загроза припинення транспортування газу через Україну, що означатиме значно вищий ризик повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації. Тому ми розглядаємо питання транзиту через Україну і збереження фізичних обсягів транзиту як один із запобіжників цього», — наголосив Вітренко.
Водночас він запевнив у надійності та конкурентноздатності української ГТС по відношенню до інших газопроводів, включно з газопроводом «Північний потік — 2».
За словами Вітренка, європейські компанії за поточними контрактами мають змінити точки передачі газу і почати отримувати цей газ на кордоні України та Росії, бронюючи потужності самостійно. Втім, за словами Вітренка, «Газпром» у разі бажання постачати в Європу додаткові обсяги може зробити це через українську газотранспортну систему.
Українська сторона розглядає транзит як важливе джерело для фінансування трансформації енергетичної галузі України.
До 2024 року Україна має контракт, який дає державі гарантований дохід у сумі 7,2 мільярда доларів.
Наразі Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід «Північний потік — 2» не зміг запрацювати. Тобто Київ не може вплинути на факт добудови проєкту, але ще є шанс не допустити його сертифікацію.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу у сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України й Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.