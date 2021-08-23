«Нафтогаз» наполягає на довгостроковому бронюванні транзиту газу з Росії через Україну

«Головна загроза, яка виникає через «Північний потік — 2» — це загроза припинення транспортування газу через Україну, що означатиме значно вищий ризик повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації. Тому ми розглядаємо питання транзиту через Україну і збереження фізичних обсягів транзиту як один із запобіжників цього», — наголосив Вітренко.

Про це голова правління Юрій Вітренко заявив за підсумками візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє пресслужба компанії.

Водночас він запевнив у надійності та конкурентноздатності української ГТС по відношенню до інших газопроводів, включно з газопроводом «Північний потік — 2».

За словами Вітренка, європейські компанії за поточними контрактами мають змінити точки передачі газу і почати отримувати цей газ на кордоні України та Росії, бронюючи потужності самостійно. Втім, за словами Вітренка, «Газпром» у разі бажання постачати в Європу додаткові обсяги може зробити це через українську газотранспортну систему.

Українська сторона розглядає транзит як важливе джерело для фінансування трансформації енергетичної галузі України.

До 2024 року Україна має контракт, який дає державі гарантований дохід у сумі 7,2 мільярда доларів.

Наразі Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід «Північний потік — 2» не зміг запрацювати. Тобто Київ не може вплинути на факт добудови проєкту, але ще є шанс не допустити його сертифікацію.