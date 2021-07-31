«Програна битва, але не війна». У «Нафтогазі» розповіли, як Україна може зупинити запуск «Північного потоку — 2»

Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід «Північний потік — 2» не зміг запрацювати. Тобто Київ не може вплинути на факт добудови проєкту, але ще є шанс не допустити його сертифікацію.
Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
«Програна битва, але не програна війна. І наша «війна» проти «Північного потоку — 2» продовжується», — заявив він, пояснивши, що Україна працюватиме над тим, аби не допустити саме запуску роботи газопроводу.
«Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським «Газпромом» і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати видобуток і транспортування газу», — пояснив глава «Нафтогазу».
Наразі Міністерство закордонних справ направило ноти Європейській комісії із закликом враховувати так званий принцип солідарності.
«Якщо, а це фантасмагоричний сценарій, оператор «Північного потоку — 2» буде відділений від «Газпрому», то німецький регулятор і Єврокомісія мають забезпечити доступ третіх сторін до всіх газопроводів, що йдуть з Росії до Європи, зокрема, з України», — пояснив Вітренко.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.
- 22 липня глава корпорації «Газпром» Олексій Міллер запевнив, що компанія готова транспортувати через Україну газ після 2024 року за новими контрактами.