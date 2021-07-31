«Програна битва, але не війна». У «Нафтогазі» розповіли, як Україна може зупинити запуск «Північного потоку — 2»

Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід «Північний потік — 2» не зміг запрацювати. Тобто Київ не може вплинути на факт добудови проєкту, але ще є шанс не допустити його сертифікацію.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Програна битва, але не програна війна. І наша «війна» проти «Північного потоку — 2» продовжується», — заявив він, пояснивши, що Україна працюватиме над тим, аби не допустити саме запуску роботи газопроводу.