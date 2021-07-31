«Проиграна битва, но не война». В «Нафтогазе» рассказали, как Украина может остановить запуск «Северного потока — 2»

Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не смог заработать. Сейчас Киев не может повлиять на факт достройки проекта, но еще есть шанс не допустить его сертификацию.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против «Северного потока — 2» продолжается», — заявил он, пояснив, что Украина будет работать над тем, чтобы не допустить именно начала работы газопровода.
«Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа», — пояснил глава «Нафтогаза».
Сейчас Министерство иностранных дел направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать так называемый принцип солидарности.
«Если, а это фантасмагорический сценарий, оператор «Северного потока — 2» будет отделен от «Газпрома», то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, которые идут из России в Европу, в частности, из Украины», — пояснил Витренко.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- 22 июля глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заверил, что компания готова транспортировать через Украину газ после 2024 года по новым контрактам.