«Проиграна битва, но не война». В «Нафтогазе» рассказали, как Украина может остановить запуск «Северного потока — 2»

Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не смог заработать. Сейчас Киев не может повлиять на факт достройки проекта, но еще есть шанс не допустить его сертификацию.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против «Северного потока — 2» продолжается», — заявил он, пояснив, что Украина будет работать над тем, чтобы не допустить именно начала работы газопровода.