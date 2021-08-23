«Нафтогаз» настаивает на долгосрочном бронировании транзита газа из России через Украину

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2» — это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как один из предохранителей этого», — подчеркнул Витренко.

Об этом глава правления Юрий Витренко заявил по итогам визита канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба компании.

В то же время он заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС отношению к другим газопроводам, включая газопровод «Северный поток — 2».

По словам Витренко, европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно. Впрочем, по словам Витренко, «Газпром» при желании поставлять в Европу дополнительные объемы может сделать это также через украинскую газотранспортную систему.

Украинская сторона рассматривает транзит как важный источник для финансирования трансформации энергетической отрасли Украины.

К 2024 году Украина имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме 7,2 миллиарда долларов.

Сейчас Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не смог заработать. Сейчас Киев не может повлиять на факт достройки проекта, но еще есть шанс не допустить его сертификацию.