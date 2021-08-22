Австрія подарувала Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Уряд Австрії безкоштовно передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.
Про це повідомляє видання Nachrichten.
Перші 250 тисяч доз вакцини прибудуть в Україну в понеділок, 23 серпня, одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, який братиме участь в першому саміті «Кримської платформи». Інша партія вакцин повинна бути доставлена восени.
«Австрія не зможе поставити крапку в боротьбі з пандемією, якщо люди, що живуть в безпосередній близькості від Європи, не будуть вакциновані», — заявив Шалленберг.
- 21 серпня Німеччина передала Україні трохи більше 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Це сталося перед візитом перед візитом канцлера Меркель до Києва. До цього Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 тисяч доз — від Польщі і 46 тисяч доз ㅡ від Литви.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna. МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації — ось список з адресами та графіком роботи.
- Станом на 22 серпня, в Україні першу дозу вакцини вже отримали понад 5 млн осіб.