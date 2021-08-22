Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина передала Україні трохи більше 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, якому була передана партія послом ФРН.
Ляшко уточнив, що уряд Німеччини передав 1 512 000 доз.
«Наразі вакцина перебуває на національному складі компанії «Фармасофт», яка забезпечує зберігання та логістику відповідно до вимог «холодового ланцюга». За кілька днів вакцину розвезуть до регіонів країни», — написав міністр.
- 19 серпня Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 тисяч доз — від Польщі і 46 тисяч доз ㅡ від Литви.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna. МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації — ось список з адресами та графіком роботи.
- Станом на 22 серпня, в Україні першу дозу вакцини вже отримали понад 5 млн осіб.