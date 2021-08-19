Україна отримала від Греції, Польщі та Литви майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 тисяч доз — від Польщі, 46 тисяч доз ㅡ від Литви.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.
Частину препаратів виділять на щеплення осіб другою дозою AstraZeneca. Решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.
AstraZeneca — це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торгову марку Vaxzevria, у Південній Кореї — AstraZeneca-SKBio, в Індії — Covishield.
Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4—12 тижнів.
Вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, викликаної новим небезпечнішим штамом коронавірусу «Дельта».
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик померти від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.