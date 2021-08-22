В Україні першу дозу вакцини вже отримали понад пʼять мільйонів людей

В Україні за добу медики вакцинували 66 173 людини, з них першу дозу отримали 24 348, а повністю імунізовані — 41 825.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 032 722 людини. Першою дозою щеплено 5 057 068 осіб, а другою — 3 108 251. Загалом проведено 8 165 319 щеплень.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

Також за добу в Україні виявили 1 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 45 дітей та 17 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 457 — померли.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.