В Украине первую дозу вакцины уже получили более пяти миллионов человек

В Украине за сутки медики вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, а полностью иммунизированы — 41 825.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Также за сутки в Украине выявили 1 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 45 детей и 17 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 457 — умерли.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.