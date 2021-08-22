В Украине первую дозу вакцины уже получили более пяти миллионов человек

В Украине за сутки медики вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, а полностью иммунизированы — 41 825.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.
Также за сутки в Украине выявили 1 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 45 детей и 17 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 457 — умерли.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.