Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине чуть более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которому была передана партия послом ФРГ.

Ляшко уточнил, что правительство Германии передало 1 512 000 доз.

«Сейчас вакцина находится на национальном складе компании «Фармасофт», которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями «холодовой цепи». В течении нескольких дней вакцину развезут в регионы страны», — написал министр.