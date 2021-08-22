Австрия подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Правительство Австрии безвозмездно передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом сообщает издание Nachrichten.
Первые 250 тысяч доз вакцины прибудут в Украину в понедельник, 23 августа, одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который будет участвовать в первом саммите «Крымской платформы». Остальная партия вакцин должна быть доставлена осенью.
«Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы», — заявил Шалленберг.
- 21 августа Германия передала Украине чуть более 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Это произошло перед визитом перед визитом канцлера Меркель в Киев. До этого Украина получила 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 тысяч доз — от Польши, и 46 тысяч доз ㅡ от Литвы.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna. Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации — вот список с адресами и графиком работы.
- По состоянию на 22 августа, в Украине первую дозу вакцины уже получили более 5 млн человек.