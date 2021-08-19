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Глава МИД Кулеба назвал полный список стран-участниц «Крымской платформы»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

На первый саммит «Крымской платформы» приедут представитель 44 стран и международных организаций.

Об этом во время брифинга в четверг, 19 августа, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Будут представители следующих стран:

  • президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии и президент Европейского совета;
  • премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции;
  • главы парламента Швейцарии и Чехии;
  • министры иностранных дел Турции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории и Северной Македонии;
  • министры обороны Великобритании и Португалии;
  • послы Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции.

США будут представлены личным посланником президента, министром транспорта Питом Буттиджичем. Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент, НАТО — заместитель генсекретаря, Совет Европы — генсек, Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ будет представлена на уровне генсекретаря.

Вместе с Украиной — 45 участников.

Facebook / Міністерство закордонних справ

  • 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», участие в котором примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
  • «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.