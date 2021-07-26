Джемилев: США на «Крымской платформе» представит министр транспорта Буттиджич

США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.
Об этом заявил член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, пишет «Суспільне».
«Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич», — рассказал он.
По словам Джемилева, президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет из-за «специфических отношений с Украиной».
«Я встречался с Куртом Волкером [бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины], и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп. Из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — добавил нардеп.
Отметим, ранее заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент также сообщал, что на «Крымскую платформу» приедет член правительства.
Официально в Белом доме еще не объявляли, кто возглавит делегацию США.
- 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», участие в котором примут представители разных стран, в частности США. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.