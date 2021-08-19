Глава МЗС Кулеба назвав повний список країн-учасниць «Кримської платформи»

На перший саміт «Кримської платформи» приїдуть представник 44 країн та міжнародних організацій.

Про це під час брифінгу у четвер, 19 серпня, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Будуть представники таких країн:

президенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії та президент Європейської ради;

премʼєр-міністри Румунії, Грузії, Хорватії та Швеції;

глави парламенту Швейцарії та Чехії;

міністри закордонних справ Туреччини, Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Люксембургу, Ірландії, Данії, Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії;

міністри оборони Великої Британії і Португалії;

посли Нової Зеландії, Мальти, Японії, Австралії, Кіпру, Канади та Греції.

США будуть представлені особистим посланцем президента міністром транспорту Пітом Буттіджічем. Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.