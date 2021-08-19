Глава МЗС Кулеба назвав повний список країн-учасниць «Кримської платформи»

На перший саміт «Кримської платформи» приїдуть представник 44 країн та міжнародних організацій.
Про це під час брифінгу у четвер, 19 серпня, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Будуть представники таких країн:
- президенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії та президент Європейської ради;
- премʼєр-міністри Румунії, Грузії, Хорватії та Швеції;
- глави парламенту Швейцарії та Чехії;
- міністри закордонних справ Туреччини, Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Люксембургу, Ірландії, Данії, Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії;
- міністри оборони Великої Британії і Португалії;
- посли Нової Зеландії, Мальти, Японії, Австралії, Кіпру, Канади та Греції.
США будуть представлені особистим посланцем президента міністром транспорту Пітом Буттіджічем. Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.
Європейську комісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи — генсекретар, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ буде представлена на рівні генсекретаря.
Разом з Україною — 45 учасників.
- 23 серпня у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», участь у якому візьмуть представники різних країн, зокрема США. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.