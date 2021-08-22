В ЄС підтвердили, що ведуть переговори з «Талібаном». Однак це не означає визнання влади талібів в Афганістані

У Європейському Союзі підтвердили, що ведуть переговори з афганським фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан», який захопив контроль майже над усією країною.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту в табір афганських біженців в Іспанії.

Утім, фон дер Ляєн наголосила, що контакти з «Талібаном» в жодному разі не означають визнання нової влади в Афганістані. Йдеться передусім про полегшення евакуації з цієї країни.

За словами голови Єврокомісії, людям, які опинилися в небезпеці через захоплення влади талібами, треба запропонувати безпечні шляхи евакуації.