В ЕС подтвердили, что ведут переговоры с «Талибаном». Однако это не значит признание власти талибов в Афганистане

В Европейском Союзе подтвердили, что ведут переговоры с афганским фундаменталистским исламистским движением «Талибан», который захватил контроль почти над всей страной.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в лагерь афганских беженцев в Испании.

Впрочем, фон дер Ляйен подчеркнула, что контакты с «Талибаном» ни в коем случае не означают признание новой власти в Афганистане. Речь идет прежде всего об облегчении эвакуации из этой страны.

По словам главы Еврокомиссии, людям, которые оказались в опасности из-за захвата власти талибами, надо предложить безопасные пути эвакуации.