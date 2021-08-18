«Ми повинні дати їм можливість сформувати уряд». Британія припускає, що за 20 років «Талібан» змінився

Начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що «Талібан» сьогодні може бути зовсім іншим, ніж 20 років тому. Він припускає, що їм можна «дати шанс» хоча б тому, що вони вперше заявили про те, що стануть публічними та вийдуть з тіні.

Про це пише Reuters.

Він розповів, що вже спілкувався з колишнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, який, за словами Картера, зустрінеться з талібами в середу, 18 серпня.

«Ми повинні бути терплячими і зберігати спокій, ми повинні дати їм можливість сформувати уряд і показати свої повноваження. Можливо, цей «Талібан» відрізняється від того, який люди памʼятають з 90-х років», — сказав Картер, пояснюючи, що таліби — це не однорідний рух, адже там є представники різних течій і багато молоді.