«Талібан» наказав мирному населенню Афганістану здати зброю, а талібам — не святкувати «перемогу»

Один з представників радикальної організації «Талібан» заявив, що лідери талібів покажуть себе перед світом і не будуть залишатися інкогніто.

Про це 18 серпня повідомляє Al Jazeera.

«Поступово світ побачить усіх наших лідерів, не буде тіні секретності», — заявив високопоставлений чиновник «Талібану», який відмовився назвати своє імʼя.

Також він розповів, що талібам наказали не святкувати «взяття влади» в Афганістані та додав, що цивільні особи повинні здавати боєприпаси та зброю.