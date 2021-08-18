«Талибан» приказал мирному населению Афганистана сдать оружие, а талибам — не праздновать «победу»

Один из представителей радикальной организации «Талибан» заявил, что лидеры талибов покажут себя миру и не будут оставаться инкогнито.

Об этом 18 августа сообщает Al Jazeera.

«Постепенно мир увидит всех наших лидеров, и не будет тени секретности», — заявил высокопоставленный чиновник «Талибана», который отказался назвать свое имя.

Также он рассказал, что талибам приказали не праздновать «взятие власти» в Афганистане, и добавил, что гражданские лица должны сдавать боеприпасы и оружие.