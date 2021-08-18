«Талибан» приказал мирному населению Афганистана сдать оружие, а талибам — не праздновать «победу»

Один из представителей радикальной организации «Талибан» заявил, что лидеры талибов покажут себя миру и не будут оставаться инкогнито.
Об этом 18 августа сообщает Al Jazeera.
«Постепенно мир увидит всех наших лидеров, и не будет тени секретности», — заявил высокопоставленный чиновник «Талибана», который отказался назвать свое имя.
Также он рассказал, что талибам приказали не праздновать «взятие власти» в Афганистане, и добавил, что гражданские лица должны сдавать боеприпасы и оружие.
В свою очередь, представитель службы безопасности сообщил, что на данный момент из Афганистана уже эвакуировано более двух тысяч дипломатов и других гражданских лиц.
«Мы продолжаем работать очень быстрыми темпами, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти чуть более 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников службы безопасности иностранных государств и афганцев, которые работали в посольствах», — сказал он.
Напомним, Джо Байден признал, что «Талибан» захватил Афганистан быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, но отметил, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из страны. Он сказал, что сейчас перед ним стоит выбор между соглашением о выводе войск или отправкой в Афганистан еще нескольких тысяч американских солдат на «третье десятилетие» войны. Президент США заявил, что не будет повторять ошибок прошлого.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.