«Потрібно вести діалог». ЄС визнав перемогу талібів в Афганістані

Європейський Союз визнав, що рух «Талібан» виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що про визнання нової влади не йдеться.
«Талібан» виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою в Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційній і гуманітарній кризі. Ідеться про діалог, а не про визнання влади «Талібану», — сказав Боррель після екстреної наради дипломатів ЄС.
Пріоритетним завданням Євросоюзу в Афганістані він назвав евакуацію свого персоналу і громадян Афганістану, які працювали з країнами ЄС. Блок також підтримуватиме країни регіону, які зіткнуться з потоком біженців з Афганістану, наркотрафіком і «регіональною нестабільністю».
Також Євросоюз, за його словами, готовий без попередніх умов продовжувати надавати Афганістану гуманітарну допомогу. «Це не стосується економічної допомоги, її виділення залежатиме від дій нової влади Афганістану», — підкреслив Боррель.
У Євросоюзі закликали талібів за будь-яких обставин дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним гуманітарним правом.
- У столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Дві доби в аеропорту Кабулу спостерігався хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.