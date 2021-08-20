В Афганістані таліби почали затримувати колишніх чиновників. Facebook уже ввела функцію захисту для місцевих користувачів

В Афганістані почалися затримання і зникнення колишніх чиновників, які працювали в уряді до приходу бойовиків руху «Талібан».

Про це повідомляє телеканал Tolo із посиланням на родичів чиновників.

Таліби затримали колишнього губернатора і ексначальника поліції провінції Лагман. Зник і колишній начальник поліції провінції Газні. При цьому раніше лідери «Талібану» оголошували амністію всім чиновникам і закликали їх повертатися до роботи.

За даними ЗМІ, дії талібів суттєво розходяться з їхніми словами. Вони почали активно шукати всіх, хто допомагав США і НАТО. При цьому талібіви мають списки людей. Вони нерідко погрожують убивством або арештом членів сімей особам, які не хочуть здаватися «Талібану».