В Афганистане талибы начали задерживать бывших чиновников. Facebook уже ввела функцию защиты для местных пользователей

В Афганистане начались задержания и исчезновения бывших чиновников, которые работали в правительстве до прихода боевиков движения «Талибан».

Об этом сообщает телеканала Tolo со ссылкой на родственников чиновников.

Талибы задержали бывшего губернатора и экс-начальника полиции провинции Лагман. Исчез и бывший начальник полиции провинции Газни. При этом ранее лидеры «Талибана» объявляли амнистию всем чиновникам и призывали их возвращаться к работе.

По данным СМИ, действия талибов очень отличаются от их слов. Они начали активно искать всех, кто помогал США и НАТО. При этом у талибов есть списки людей. Они нередко угрожают убийством или арестом членов семей тем, кто не хотят сдаваться «Талибану».