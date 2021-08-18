Відому афганську кінорежисерку Сахру Карімі евакуювали в Україну

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

За словами режисерки, в її евакуації брали участь Офіс президента України, українське МЗС, посольство Словаччини в Ірані та посольство Туреччини, а також Словацька академія кіно і телебачення.

«Усі разом допомогли мені вибратися з Кабулу, врятували ще 11 осіб», — зазначила Карімі.

Інформацію підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у соцмережі.

«Був радий вітати Сахру Карімі та її сімʼю в Києві. Вони живі та здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою «Афганфільму» і режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона», — написав він.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Карімі евакуювали завдяки «спецоперації з паролями».

«Вона мала вилетіти на борту, де було 79 людей, яких ми вивезли. Але вона не встигла потрапити на борт, і літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена, їх там виштовхували з аеропорту. Але жінку забрав військовий турецький борт. Її в останній момент забрали. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно», — розповів глава МЗС в ефірі «Сніданку з 1+1».