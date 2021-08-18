Известную афганскую женщину-кинорежиссера Сахру Карими эвакуировали в Украину

Известную женщину-кинорежиссера Сахру Карими эвакуировали в Украин из Афганистана, где движение «Талибан» захватило власть.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Я жива и в безопасности», — сообщила Карими.
По словам Карими, в ее эвакуации участвовали Офис президента Украины, украинский МИД, посольство Словакии в Иране и посольство Турции, а также Словацкая академия кино и телевидения.
«Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек», — отметила Карими.
Информацию подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в соцсети.
«Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой «Афганфильма» и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она», — написал он.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Карими эвакуировали в результате «спецоперации с паролями».
«Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которых мы вывезли. Но она не успела попасть на борт, и самолет был вынужден улететь. Казалось, надежда была потеряна, их там оттесняли из аэропорта. Но женщину забрал военный турецкий борт. Ее в последний момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино», — рассказал глава МИД в эфире «Сніданку з 1+1».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в Афганистане. Боевики контролируют более 90% территории страны. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Сейчас в столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, сотрудничавших со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении с самолета погибли по меньшей мере 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Двое суток в аэропорту Кабула царил хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно садятся и вылетают.