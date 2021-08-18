Известную афганскую женщину-кинорежиссера Сахру Карими эвакуировали в Украину

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Известную женщину-кинорежиссера Сахру Карими эвакуировали в Украин из Афганистана, где движение «Талибан» захватило власть .

По словам Карими, в ее эвакуации участвовали Офис президента Украины, украинский МИД, посольство Словакии в Иране и посольство Турции, а также Словацкая академия кино и телевидения.

«Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек», — отметила Карими.

Информацию подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в соцсети.

«Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой «Афганфильма» и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она», — написал он.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Карими эвакуировали в результате «спецоперации с паролями».

«Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которых мы вывезли. Но она не успела попасть на борт, и самолет был вынужден улететь. Казалось, надежда была потеряна, их там оттесняли из аэропорта. Но женщину забрал военный турецкий борт. Ее в последний момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино», — рассказал глава МИД в эфире «Сніданку з 1+1».