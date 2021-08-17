Премʼєр Британії Джонсон просить провести екстрені переговори G7 через Афганістан

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче зібрати лідерів G7 («Великої сімки») через ситуацію в Афганістані.
Про це повідомили у пресслужбі британського уряду після телефонної розмови Джонсона з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 17 серпня.
«Премʼєр-міністр виклав свій намір скликати лідерів G7 на віртуальну зустріч, щоб обговорити це за першої нагоди», — йдеться в повідомленні.
Джонсон і Меркель погодилися з тим, що глобальна співпраця має вирішальне значення — у звʼязку з терміновою необхідністю евакуювати іноземних громадян та інших осіб з Афганістану, а також запобігти гуманітарній кризі у країні та регіоні.
«Обидва лідери вирішили використовувати свій двосторонній і багатосторонній вплив, щоб спонукати міжнародних партнерів обрати єдиний підхід для вирішення поставлених перед ними завдань», — додали на Даунінг-стріт.
Також Джонсон наголосив, що необхідно узгодити спільні міжнародні стандарти в галузі прав людини, яких міжнародне співтовариство дотримуватиметься за будь-якого майбутнього уряду в Афганістані.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв. Вісьмох українців вивезли вранці 16 серпня. Наразі там залишаються ще близько сотні громадян України (літак не може вилетіти).