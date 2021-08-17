Премьер Британии Джонсон просит провести экстренные переговоры G7 из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет собрать лидеров G7 («Большой семерки») из-за ситуации в Афганистане.
Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства после телефонного разговора Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель 17 августа.
«Премьер-министр изложил свое намерение созвать лидеров G7 на виртуальную встречу, чтобы обсудить это при первой возможности», — говорится в сообщении.
Джонсон и Меркель согласились с тем, что глобальное сотрудничество имеет решающее значение — в связи со срочной необходимостью эвакуировать иностранных граждан и других лиц из Афганистана, а также предотвратить гуманитарный кризис в стране и регионе.
«Оба лидера решили использовать свое двустороннее и многостороннее влияние, чтобы побудить международных партнеров выбрать единый подход для решения поставленных перед ними задач», — добавили на Даунинг-стрит.
Кроме этого, Джонсон отметил, что необходимо согласовать общие международные стандартов в области прав человека, которых международное сообщество будет придерживаться при любом будущем правительстве в Афганистане.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани сбежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восемь украинцев вывезли утром 16 августа. Сейчас там остаются еще около сотни граждан Украины (самолет не может вылететь).