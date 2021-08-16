Афганська військова авіація масово летить в Узбекистан. Примусово посадили 22 літаки та 24 вертольоти

Генпрокуратура Узбекистану повідомила, що протягом 14—15 серпня повітряний кордон країни незаконно перетнули 22 військові літаки і 24 вертольоти Військово-повітряних сил Афганістану з 585 озброєними бійцями. Вони намагаються втекти з країни, яку захопили бойовики «Талібану» .

Уся вищевказана авіація була примусово посаджена в міжнародному аеропорту міста Термез, який розташований впритул біля кордону з Афганістаном.

Двом узбецьким винищувачам МіГ-29 довелося супроводжувати три афганські військові літаки Embraer-314. У результаті один МіГ-29 зіткнувся з Embraer-314, і той впав в Сурхандарʼїнській області. Пілоти катапультувалися.

Раніше Міністерство оборони Узбекистану повідомило, що в цьому районі системою ППО був збитий афганський літак.

Також Генпрокуратура повідомляє, що через річку Амударʼю кордон незаконно перетнули 158 громадян Афганістану і військовослужбовів цієї країни.