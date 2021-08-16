Узбекистан повідомив, що збив літак ВПС Афганістану системою ППО

Літак Військово-повітряних сил Афганістану, який впав в Узбекистані, був збитий при спробі незаконного перетину кордону системою протиповітряної оборони.
Про це «Інтерфакс» повідомило Міністерство оборони Узбекистану.
Раніше повідомлялося, що літак впав на території Узбекистану, а його пілоти встигли катапультуватися. Офіційно влада країни не підтверджувала застосування ППО.
Зараз же у відомстві повідомили, що обидва афганських пілота доставлені в лікарню в Термезі. Вони отримали важкі травми. Міноборони проводить розслідування обставин, при яких був збитий літак.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Сурхандарʼї також сідав військовий вертоліт ВПС Афганістану. Його виявили на бавовняному полі. Прикордонники опросили військових, після чого вони були депортовані.
- Інцидент стався ввечері 15 серпня в Шерабадському районі Сурхандарьʼїнськой області, яка межує з Афганістаном. Двоє льотчиків літака вижили. Ймовірно вони намагалися покинути країну на тлі падіння уряду і захоплення міст бойовиками руху «Талібан».