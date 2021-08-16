Узбекистан повідомив, що збив літак ВПС Афганістану системою ППО

Літак Військово-повітряних сил Афганістану, який впав в Узбекистані, був збитий при спробі незаконного перетину кордону системою протиповітряної оборони.

Про це «Інтерфакс» повідомило Міністерство оборони Узбекистану.

Раніше повідомлялося, що літак впав на території Узбекистану, а його пілоти встигли катапультуватися. Офіційно влада країни не підтверджувала застосування ППО.

Зараз же у відомстві повідомили, що обидва афганських пілота доставлені в лікарню в Термезі. Вони отримали важкі травми. Міноборони проводить розслідування обставин, при яких був збитий літак.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Сурхандарʼї також сідав військовий вертоліт ВПС Афганістану. Його виявили на бавовняному полі. Прикордонники опросили військових, після чого вони були депортовані.