Узбекистан сообщил, что сбил самолет ВВС Афганистана системой ПВО

Упавший в Узбекистане самолет Военно-воздушных сил Афганистана был сбит при попытке незаконного пересечения границы системой противовоздушной обороны.

Об этом «Интерфакс» сообщило Министерство обороны Узбекистана.

Ранее сообщалось, что самолет упал на территории Узбекистана, а его пилоты успели катапультироваться. Официально власти страны не подтверждали применение ПВО.

Сейчас же в ведомстве сообщили, что оба афганских пилота доставлены в больницу в Термезе. Они получили тяжелые травмы. Минобороны проводит расследование обстоятельств, при которых был сбит самолет.

Как сообщают местные СМИ, в Сурхандарье также садился военный вертолет ВВС Афганистана. Его обнаружили на хлопковом поле. Пограничники попросили военных, после чего они были депортированы.