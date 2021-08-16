Узбекистан сообщил, что сбил самолет ВВС Афганистана системой ПВО

Упавший в Узбекистане самолет Военно-воздушных сил Афганистана был сбит при попытке незаконного пересечения границы системой противовоздушной обороны.
Об этом «Интерфакс» сообщило Министерство обороны Узбекистана.
Ранее сообщалось, что самолет упал на территории Узбекистана, а его пилоты успели катапультироваться. Официально власти страны не подтверждали применение ПВО.
Сейчас же в ведомстве сообщили, что оба афганских пилота доставлены в больницу в Термезе. Они получили тяжелые травмы. Минобороны проводит расследование обстоятельств, при которых был сбит самолет.
Как сообщают местные СМИ, в Сурхандарье также садился военный вертолет ВВС Афганистана. Его обнаружили на хлопковом поле. Пограничники попросили военных, после чего они были депортированы.
- Инцидент произошел вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном. Два летчика самолета выжили. Вероятно они пытались покинуть страну на фоне падения правительства и захвата городов боевиками движения «Талибан».