Афганская военная авиация массово летит в Узбекистан. Принудительно посадили 22 самолета и 24 вертолета

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в течение 14—15 августа воздушную границу страны незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Военно-воздушных сил Афганистана с 585 вооруженными бойцами. Они пытаются бежать из страны, которую захватили боевики «Талибана».
Вся вышеуказанная авиация была принудительно посажена в международном аэропорту города Термез, который находится на границе с Афганистаном.
Двум узбекским истребителям МиГ-29 пришлось сопровождать три афганских военных самолета Embraer-314. В итоге один МиГ-29 столкнулся с Embraer-314 и тот упал в Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.
Ранее Министерство обороны Узбекистана сообщило, что в этом районе системой ПВО был сбит афганский самолет.
Также Генпрокуратура сообщает, что через реку Амударью незаконно пересекли границу 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны.
Как передает Интерфакс, МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу и обратилась за помощью. Военным оказали медпомощь и предоставили временное размещение. В понедельник, 16 августа, в аэропорту таджикского города Бохар высадились более 100 афганских военнослужащих, подавшие сигнал SOS.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничили со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами.