Глава дипломатії Євросоюзу Боррель скликає позачергову раду глав МЗС щодо Афганістану

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрену нараду глав Міністерств закордонних справ країн ЄС щодо ситуації в Афганістані.

Нарада відбудеться в понеділок, 16 серпня. Про це він написав у Twitter.

«Слідом за останніми подіями в Афганістані та після інтенсивних контактів з партнерами протягом останніх днів і годин я вирішив скликати позачергову відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС для першої оцінки [ситуації]», — зазначив Боррель.

Глава дипломатії наголосив, що Афганістан стоїть на роздоріжжі — безпека та добробут її громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.