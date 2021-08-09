«Прийоми невигадливі, але дуже ефективні». Шеф-редактор The Insider розповів як команда робить резонансні розслідування

Шеф-редактор незалежного видання The Insider, яке визнане «небажаним» в РФ, розповів як їхня редакція робить резонансні розслідування про роботу російських спецслужб.

Відповідний приклад Роман Доброхотов навів в інтервʼю «Бабелю».

«Все просто: що стосується ФСБ і ГРУ, ми з Bellingcat завжди працюємо разом. Ми познайомилися з Христо Грозєвим, коли обговорювали в Twitter ідентифікацію одного з малофєєвських бойовиків на Балканах, зрозуміли що у нас є спільні інтереси і в підсумку зробили перше розслідування в кількох частинах «Кремлівський спрут». Воно про те, як Росія організовує перевороти на Балканах», — зазначив журналіст.

Він зазначив, що розслідування щодо російського «Бука», який збив малайзійський боїнг над Україною, ініціював сама Bellingcat, бо у них було більше експертизи для цього.

«Вони зробили еталонне розслідування і встановили весь маршрут «Бука» з Курської області до місця пострілу. Ми в цьому не брали участі, але тема вторгнення нас цікавила, ми, приміром, були першим медіа, яке довело, що Росія посилає своїх типу добровольців на Донбас і вербує їх через військкомати» — зазначив Доброхотов.

У співпраці журналісти знайшли багато нових інструментів, як виявляти співробітників спецслужб.

«Приміром, замінювати останню цифру в паспорті і знаходити ще одного ФСБшника або ГРУшника — вони серіями видавали паспорти, і можна було виявляти їх скопом. Ще можна дивитися на реєстрацію автомобілів за адресами військових частин. Прийоми ці невигадливі, але дуже ефективні», — зазначив розслідувач.