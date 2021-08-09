«Приемы незатейливы, но очень эффективны». Шеф-редактор The Insider рассказал как команда делает резонансные расследования

Шеф-редактор независимого издания The Insider, которое признано «нежелательным» в РФ, рассказал как их редакция делает резонансные расследования о работе российских спецслужб.

Соответствующий пример Роман Доброхотов привел в интервью «Бабелю».

«Все просто: что касается ФСБ и ГРУ, мы с Bellingcat всегда работаем вместе. Мы познакомились с Христо Грозевым, когда обсуждали в Twitter идентификацию одного из малофеевских боевиков на Балканах, поняли, что у нас есть общие интересы, и в итоге сделали первое расследование в нескольких частях — «Кремлевский спрут». Оно о том, как Россия организует перевороты на Балканах», — отметил журналист.

Он отметил, что расследование о российском «Буке», который сбил малазийский боинг над Украиной, инициировал сам Bellingcat, потому что у них было намного больше экспертизы для этого.

«Они сделали эталонное расследование и установили весь маршрут «Бука» из Курской области до места выстрела. Мы в этом не участвовали, но тема вторжения нас интересовала, мы, например, были первым медиа, которое доказало, что Россия посылает своих типа добровольцев на Донбасс и вербует их через военкоматы», — отметил Доброхотов.

В сотрудничестве журналисты нашли много новых инструментов, как выявлять сотрудников спецслужб.

«Например, заменять последнюю цифру в паспорте и находить еще одного ФСБшника или ГРУшника — они сериями выдавали паспорта, и можно было выявлять их скопом. Еще можно смотреть по регистрации автомобилей на адреса войсковых частей. Приемы эти незатейливы, но очень эффективны», — отметил расследователь.