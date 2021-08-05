Організатори Олімпіади вибачилися за те, що під час нагородження представили українських синхроністок росіянками

Організатори Олімпійських ігор у Токіо вибачилися за те, що під час оголошення призерів змагань у синхронному плаванні представили український дует як учасниць від Росії.

Про це пише Associated Press.

«Це була чисто операційна помилка», — сказав прессекретар оргкомітету Маса Танака. Російські спортсменки Світлана Ромашина та Світлана Колесніченко виграли змагання дуетів. Українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзу, але були оголошені на пʼєдесталі пошани як представники ОКР — Олімпійської команди Росії.

«Диктор, що викликає медалістів, французькою мовою мав сказати «збірна України», але замість цього було виголошено «ОКР», — сказав Танака. Він додав, що скористався можливістю, щоб перепросити членівзбірної України.