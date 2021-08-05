Организаторы Олимпиады извинились за то, что на награждении представили украинских синхронисток россиянками

Организаторы Олимпийских игр в Токио извинились за то, что во время оглашения призеров соревнований в синхронном плавании представили украинский дуэт как участниц от России.
Об этом пишет Associated Press.
«Это была чисто операционная ошибка», — сказал пресс-секретарь оргкомитета Маса Танака. Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов. Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу, но были объявлены на пьедестале почета как представители ОКР — Олимпийского команды России.
«Диктор, вызывающий медалистов, на французском языке должен был сказать «сборная Украины», но вместо этого был произнесен ОКР», — сказал Танака. Он добавил, что воспользовался возможностью, чтобы выразить свои извинения перед членами сборной Украины.
- В четверг украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх по карате. Это историческая медаль для Украины, ведь карате впервые представлено на Олимпийских играх.
- Это третья серебряная медаль для Украины. Предыдущие два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук. Единственное золото пока завоевал Жан Беленюк. Всего в активе украинской сборной 12 медалей.