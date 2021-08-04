Глава НАБУ Ситник розповів, що вони дізнались про місцеперебування Чауса від СБУ, яка «одумалась»

Національне антикорупційне бюро з офіційного листа СБУ дізналося про те, що колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває в лікарні «Феофанія».
Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в інтервʼю ZN.UA.
«Про місце перебування екссудді Чауса нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такого ж листа було направлено до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді. Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у «Феофанію», де перебували представники СБУ», — розповів Ситник.
Глава НАБУ зазначив, що «СБУ одумалася»: «Екссуддя — підслідний НАБУ. Учора вранці ми вкотре зробили офіційну заяву. Мабуть, за сукупністю цих факторів і було прийнято таке рішення».
Зазначимо, що Чаус перебуватиме в ізоляторі СБУ до судового засідання 4 серпня, де його можуть арештувати, адже власного НАБУ не має.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.