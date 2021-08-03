НАБУ вимагає від СБУ доставити екссуддю Чауса в суд для обрання запобіжного заходу

Працівники Національного антикорупційного бюро бачать у діях СБУ перевищення повноважень у контексті справи екссудді Миколи Чауса та вимагають доставити його в суд.

За словами пресслужби НАБУ, о 14:00 4 серпня 2021 року підсудного Чауса необхідно доставити до зали Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу.

Національне бюро наголошує, що дотримання закону є обов’язком для всіх правоохоронних органів.

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду міста Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства», — наголосили в НАБУ.

Річ у тім, що в Україні Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Оскільки ця справа стосується корупційної складової, то за рішенням суду саме працівникам НАБУ потрібно передати підсудного.