НАБУ требует от СБУ доставить экс-судью Чауса в суд для избрания меры пресечения

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро усматривают в действиях СБУ превышение полномочий в контексте дела экс-судьи Николая Чауса и требуют доставить его в суд.

По словам пресс-службы НАБУ, в 14:00 4 августа 2021 года подсудимого Чауса необходимо доставить в зал Высшего антикоррупционного суд для избрания меры пресечения.

Национальное бюро отмечает, что соблюдение закона — это обязанность для всех правоохранительных органов.

«Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства», — отметили в НАБУ.

Дело в том, что в Украине Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Поскольку это дело касается коррупционной составляющей, то по решению суда именно сотрудникам НАБУ нужно передать подсудимого.