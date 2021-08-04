Глава НАБУ Сытник рассказал, что они узнали о местонахождении Чауса от СБУ, которая «одумалась»

«О месте пребывания бывшего судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд, где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о заключении под стражу подозреваемого бывшего судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши сотрудники выехали в «Феофанию», где находились представители СБУ», — рассказал Сытник.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в интервью ZN.UA .

Национальное антикоррупционное бюро из официального письма СБУ узнало о том, что бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится в больнице «Феофания» .

Глава НАБУ отметил, что «СБУ одумалась»: «Бывший судья — подследственный НАБУ. Вчера утром мы еще раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение».

Отметим, что Чаус будет находится в изоляторе СБУ до судебного заседания 4 августа, где его могут арестовать, поскольку собственного у НАБУ нет.