Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса в больнице «Феофания»

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Киеве в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-судью Днепровского райсуда столицы Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве .

Как отмечается, детективы вручили Чаусу ходатайство о применении меры пресечения. Решение по мере пресечения завтра, 4 августа, будет принимать Высший антикоррупционный суд. Заседание назначено на 14:00.

До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.