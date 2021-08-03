Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса в больнице «Феофания»

В Киеве в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-судью Днепровского райсуда столицы Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Как отмечается, детективы вручили Чаусу ходатайство о применении меры пресечения. Решение по мере пресечения завтра, 4 августа, будет принимать Высший антикоррупционный суд. Заседание назначено на 14:00.
До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Впоследствии в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- 1 августа адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с Николаем Чаусом. Он рассказал, что тот сейчас находится под защитой СБУ, потому что судье «грозит опасность».