Адвокат: Чаус готов прийти на суд по делу о коррупции, но неизвестно, смогут ли его туда доставить

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса сообщил, что его подзащитный готов прийти на заседание Высшего антикоррупционного суда для избрания меры пресечения по делу о коррупции. Но он не уверен, смогут ли его туда доставить.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что касается завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут», — отметил адвокат Ростислав Кравец.