Адвокат: Чаус готов прийти на суд по делу о коррупции, но неизвестно, смогут ли его туда доставить

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса сообщил, что его подзащитный готов прийти на заседание Высшего антикоррупционного суда для избрания меры пресечения по делу о коррупции. Но он не уверен, смогут ли его туда доставить.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Что касается завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут», — отметил адвокат Ростислав Кравец.
В своем видео он отметил, что Чаус готов участвовать в заседаниях.
«Что касается самого заседания, в принципе я с ним обсудил, мы готовы идти», — рассказал адвокат.
Также адвокат опроверг информацию о том, что Чаус уже якобы встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Но сразу же перенес заседание на 4 августа из-за отсутствия подозреваемого.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- 1 августа адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с Николаем Чаусом. Он рассказал, что тот сейчас находится под защитой СБУ, потому что судье «грозит опасность».