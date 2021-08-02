Адвокат подал ходатайство об изменении подследственности дела Чауса. Он хочет забрать его у НАБУ

Адвокат подозреваемого в коррупции судьи Николая Чауса хочет забрать его дело у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом он написал в своем Telegram-канале и выложил фото ходатайства.

«Как и обещал, размещаю ходатайство, которое только что отправлено в Офис генпрокурора по электронной почте об изменении подследственности по делу Чауса», — отметил адвокат.

Он отмечает, что в НАБУ в этом деле есть конфликт интересов, ведь человек, который давал подставную взятку Чаусу, сейчас работает в Бюро.

В связи с этим адвокат считает, что наиболее оптимальным решением этого конфликта станет изменение подследственности, то есть передача дела Чауса другому правоохранительному органу.

«Пусть куда угодно отдадут, но не в НАБУ», — подчеркнул он в интервью «Бабелю», предложив Бюро экономической безопасности, которое пока что даже не создано.