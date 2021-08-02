Адвокат подал ходатайство об изменении подследственности дела Чауса. Он хочет забрать его у НАБУ

Адвокат подозреваемого в коррупции судьи Николая Чауса хочет забрать его дело у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом он написал в своем Telegram-канале и выложил фото ходатайства.
«Как и обещал, размещаю ходатайство, которое только что отправлено в Офис генпрокурора по электронной почте об изменении подследственности по делу Чауса», — отметил адвокат.
Он отмечает, что в НАБУ в этом деле есть конфликт интересов, ведь человек, который давал подставную взятку Чаусу, сейчас работает в Бюро.
В связи с этим адвокат считает, что наиболее оптимальным решением этого конфликта станет изменение подследственности, то есть передача дела Чауса другому правоохранительному органу.
«Пусть куда угодно отдадут, но не в НАБУ», — подчеркнул он в интервью «Бабелю», предложив Бюро экономической безопасности, которое пока что даже не создано.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия, и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- 1 августа адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с Николаем Чаусом. Он рассказал, что тот сейчас находится под защитой СБУ, потому что судье «грозит опасность».