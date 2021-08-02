Адвокат подав клопотання про зміну підслідності справи Чауса. Він хоче забрати її у НАБУ

Адвокат підозрюваного у корупції судді Миколи Чауса хоче забрати його справу у Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це він написав у своєму Telegram-каналі та виклав фото клопотання.

«Як і обіцяв, розміщую клопотання, яке тільки-но відправлено до Офісу Генпрокурора електроною поштою про зміну підслідності у справі Чауса», — зазначив адвокат.

Він зазначає те, що у НАБУ в цій справі є конфлікт інтересів, адже людина, яка давала підставний хабар Чаусу, наразі працює в Бюро.

У зв’язку з цим адвокат вважає, що найбільш оптимальним вирішенням цього конфлікту стане зміна підслідності, тобто передача справи Чаусу іншому правоохоронному органу.

«Нехай куди завгодно віддадуть, але не в НАБУ», — підкреслив він в інтервʼю «Бабелю», запропонувавши Бюро економічної безпеки, яке поки що навіть не створене.