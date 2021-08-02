Адвокат подав клопотання про зміну підслідності справи Чауса. Він хоче забрати її у НАБУ

Адвокат підозрюваного у корупції судді Миколи Чауса хоче забрати його справу у Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це він написав у своєму Telegram-каналі та виклав фото клопотання.
«Як і обіцяв, розміщую клопотання, яке тільки-но відправлено до Офісу Генпрокурора електроною поштою про зміну підслідності у справі Чауса», — зазначив адвокат.
Він зазначає те, що у НАБУ в цій справі є конфлікт інтересів, адже людина, яка давала підставний хабар Чаусу, наразі працює в Бюро.
У зв’язку з цим адвокат вважає, що найбільш оптимальним вирішенням цього конфлікту стане зміна підслідності, тобто передача справи Чаусу іншому правоохоронному органу.
«Нехай куди завгодно віддадуть, але не в НАБУ», — підкреслив він в інтервʼю «Бабелю», запропонувавши Бюро економічної безпеки, яке поки що навіть не створене.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- 1 серпня адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з Миколою Чаусом. Він розповів, що той наразі перебуває під захистом СБУ, тому що судді «загрожує небезпека».