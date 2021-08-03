Адвокат: Чаус готовий прийти на суд у справі про корупцію, але невідомо, чи його зможуть туди доставити

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса повідомив, що його підзахисний готовий прийти на засідання Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу у справі про корупцію. Але він не впевнений, чи його зможуть туди доставити.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Стосовно завтрашнього суду в мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити та забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть», — зазначив адвокат Ростислав Кравець.