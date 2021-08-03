Адвокат: Чаус готовий прийти на суд у справі про корупцію, але невідомо, чи його зможуть туди доставити

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса повідомив, що його підзахисний готовий прийти на засідання Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу у справі про корупцію. Але він не впевнений, чи його зможуть туди доставити.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Стосовно завтрашнього суду в мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити та забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть», — зазначив адвокат Ростислав Кравець.
У своєму відео він наголосив, що Чаус готовий брати участь у засіданнях.
«Стосовно самого засідання, у принципі я з ним обговорив, ми готові йти», — розповів адвокат.
Також адвокат спростував інформацію про те, що Чаус вже нібито мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Вищий антикорупційний суд почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Однак одразу ж переніс засідання на 4 серпня через відсутність підозрюваного.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Згодом в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ аж до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- 1 серпня адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з Миколою Чаусом. Він розповів, що той наразі перебуває під захистом СБУ, тому що судді «загрожує небезпека».