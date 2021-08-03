Детективи НАБУ затримали екссуддю Чауса в лікарні «Феофанія»

У Києві в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро затримали екссуддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чауса, підозрюваного в хабарництві.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Як зазначається, детективи вручили Чаусу клопотання про застосування запобіжного заходу. Рішення щодо запобіжного заходу має завтра, 4 серпня, ухвалити Вищий антикорупційний суд. Засідання призначено на 14:00.
До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Згодом в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ аж до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- 1 серпня адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з Миколою Чаусом. Він розповів, що той наразі перебуває під захистом СБУ, тому що судді «загрожує небезпека».