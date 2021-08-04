Адвокат: Экс-судья Чаус будет находиться в изоляторе СБУ до заседания суда

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится в изоляторе временного содержания СБУ. Там его будут держать до проведения судебного заседания.

Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Поздно вечером 3 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Чауса во время его визита в больницу «Феофания».

Адвокат считает, что это произошло по согласованию с представителями СБУ.

«Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ», — отметил Кравец и добавил, что его клиент не виноват.

Четвертого августа в 14:00 в зале Высшего антикоррупционного суда будут решать вопрос о применении меры пресечения, речь идет о содержании под стражей.

Напомним, Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.