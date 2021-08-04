Адвокат: Екссуддя Чаус перебуватиме в ізоляторі СБУ до засідання суду

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуває у ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Там його триматимуть до проведення судового засідання.

Про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець.

Пізно увечері 3 серпня працівники Національного антикорупційного бюро затримали Миколу Чауса під час його візиту до лікарні «Феофанія».

Адвокат вважає, що затримання відбулося за погодженням з представниками СБУ.

«Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового тримання СБУ», — зазначив Кравець та додав, що його клієнт не винний.

Четвертого серпня о 14:00 у залі Вищого антикорупційного суду вирішуватимуть питання щодо застосування запобіжного заходу, йдеться про тримання під вартою.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.