В Євросоюзі від коронавірусу повністю вакцинували 60% дорослого населення

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У Євросоюзі 60% дорослого населення отримали дві дози вакцини від коронавірусу і є повністю вакцинованими.

«60% усіх дорослих в ЄС вже повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID-19 і його варіантів. Залишаймося пильними. Робімо щеплення! Для нашого власного здоровʼя — і для захисту інших», — написала вона.

Раніше у Євросоюзі заявляли, що їхньою метою є вакцинація щонайменше 70% дорослих громадян до кінця цього літа.