ЄС уже повністю вакцинував 200 мільйонів людей. Це понад половина дорослого населення усіх країн-членів

У Європейському Союзі заявили, що повністю вакцинували близько 200 мільйонів людей, що становить 54,7% усього дорослого населення країн-членів ЄС.
Про це пише Euronews.
Водночас метою Єврокомісії є вакцинація щонайменше 70% дорослих в ЄС до кінця цього літа. Першу ж дозу отримали щонайменше 81% дорослого населення.
Але темпи вакцинації в країнах ЄС дуже сильно відрізняються. Наприклад у Фінляндії та Нідерландах вже обидві дози вакцини отримали 78% та 82% дорослого населення. Тоді як у Румунії таких лише 31%. А в Болгарії взагалі менше 20% отримали хоча б одну дозу вакцини.
- Європейський Союз у рамках свого механізму цивільного захисту передасть Україні понад 600 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Україна отримає 500 тисяч доз вакцин від Данії та ще 100 800 доз від Румунії. Якого саме препарату — не вказується.