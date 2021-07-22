ЄС уже повністю вакцинував 200 мільйонів людей. Це понад половина дорослого населення усіх країн-членів

У Європейському Союзі заявили, що повністю вакцинували близько 200 мільйонів людей, що становить 54,7% усього дорослого населення країн-членів ЄС.

Про це пише Euronews.

Водночас метою Єврокомісії є вакцинація щонайменше 70% дорослих в ЄС до кінця цього літа. Першу ж дозу отримали щонайменше 81% дорослого населення.

Але темпи вакцинації в країнах ЄС дуже сильно відрізняються. Наприклад у Фінляндії та Нідерландах вже обидві дози вакцини отримали 78% та 82% дорослого населення. Тоді як у Румунії таких лише 31%. А в Болгарії взагалі менше 20% отримали хоча б одну дозу вакцини.