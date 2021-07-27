Які вакцини є в Україні? Чи можна їх змішувати? Як отримати свідоцтво про вакцинацію? Треба на жовтому папері? Відповідаємо на головні запитання про вакцинацію — максимально коротко

Нарешті вирішив вакцинуватися. Чим узагалі вакцинують в Україні?

За останні пів року в Україну ввезли понад шість мільйонів доз вакцин від коронавірусу:

Moderna/Moderna (США) — 2 000 040 доз

Comirnaty/Pfizer-BioNTech (США) — 1 432 070 доз

CoronaVac/Sinovac Biotech (Китай) — 1 900 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Південна Корея) — 367 200 доз

Covishield (Oxford/AstraZeneca з Індії) — 600 800 доз

Oxford/AstraZeneca (Італія) — 705 600 доз.

У липні в Україну надійшли два мільйони доз вакцини Moderna та 100,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca. Найближчим часом очікуються нові поставки, зокрема ще пʼять мільйонів доз вакцини від Sinovac Biotech. Перейматися, що вакцин не вистачить, не варто — до кінця року Україна планує отримати 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Чим відрізняються вакцини?

Найголовніше, що ви маєте запам’ятати: препарат AstraZenec — це векторна вакцина, Moderna та Pfizer-BioNTec — мРНК-вакцини, Sinovac Biotech — інактивована вірусна вакцина. Генетичний матеріал вірусу містять лише дві з них — AstraZeneca і Sinovac Biotech. При щепленні вакциною AstraZeneca в організм потрапляє нешкідливий аденовірус шимпанзе. Він містить генетичний матеріал SARS-CoV-2, який навчає організм виробляти антитіла до коронавірусу. У вакцині Sinovac використовується мертвий вірус — деактивований хімічним шляхом або за допомогою нагрівання. Від такої вакцини не можна (!) заразитися коронавірусом. Вакцини від Pfizer і Moderna містять матричну рибонуклеїнову кислоту — мРНК. Вона кодує клітини виробляти білки, ідентичні до шипоподібного білка SARS-CoV-2, потім — антитіла до них. Матрична рибонуклеїнова кислота не затримується в організмі надовго і ніяк не впливає на ДНК.

Яка вакцина найкраща?

За результатами клінічних досліджень, Moderna ефективна проти симптоматичної хвороби на 94,1%, вакцина Pfizer-BioNTech — на 95%, AstraZeneca на 79%, Sinovac — 51—80%. Однак усі ці дані стосуються оригінального варіанту коронавірусу — «Альфа». Інформації про ефективність вакцин проти варіанту «Дельта», який зараз найпоширеніший, поки менше. Але всі вакцини захищають від важкого перебігу хвороби та госпіталізації.

Де можна вакцинуватися? Чи потрібно реєструватися в «Дії»?

Не обов’язково. Минулого тижня в Україні розпочався п’ятий етап вакцинації — це означає, що тепер щеплення від коронавірусу можуть отримати усі громадяни віком від 18 років. Достатньо просто звернутися до найближчого пункту щеплення або центру масової вакцинації. Адреси і номери телефонів можна знайти тут. Записатися на вакцинацію також можна онлайн за допомогою сервісу Helsi.

Який інтервал між вакцинацією першою та другою дозами?

У вакцин від Pfizer-BioNTech і Moderna це 3—4 тижні, від Sinovac Biotech — 4 тижні, Oxford/AstraZeneca — 12 тижнів.

А можна змішувати різні препарати? Наприклад, зробити перше щеплення вакциною AstraZeneca, а друге — Pfizer чи Moderna?

Теоретично можна. Різні вакцини вже змішують у Великій Британії, Німеччині, Італії, Канаді, Південній Кореї, Таїланді та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Варіацій міксів багато — у Великій Британії міксують препарати AstraZeneca і Pfizer, у Таїланді — Sinovac і AstraZeneca, в Іспанії та Німеччині — AstraZeneca та Moderna чи Pfizer.

Дослідження у Великій Британії та Німеччині свідчать, що вакцинація двома різними препаратами призводить до більшої кількості антитіл та інколи є більш ефективною, ніж щеплення однією вакциною.

Усе більше країн збираються використовувати різні вакцини — і навіть розглядають введення третьої «бустерної» дози, після двох основних. Уряд Чилі міркує про додаткову дозу для тих, хто вакцинувався препаратом CoronaVac. У Таїланді теж збираються додатково вакцинувати медпрацівників, які раніше отримали CoronaVac, — їм хочуть вколоти «бустерну» дозу вакцини від AstraZeneca або Pfizer.

В Україні можна змішувати вакцини?

Ні. МОЗ дозволяє вакцинувати людей різними вакцинами лише в окремих випадках. Наприклад, якщо людина мала серйозну алергічну реакцію на першу дозу певної вакцини чи не може вчасно отримати другу дозу потрібного препарату.

А після другої дози видають якесь підтвердження вакцинації?

Так. Після вакцинації у лікаря можна отримати довідку, яка підтверджує, що ви прищепилися від коронавірусу. Вона дійсна на території України. Одразу після вакцинації або у сімейного лікаря можна отримати й Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) — документ про вакцинацію від інфекційних хвороб, створений за стандартами ВООЗ і міжнародними медично-санітарними нормами.

Чув, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію має бути жовтого кольору. Це правда?

Ні. Просто перші Міжнародні свідоцтва про вакцинацію — які виникли ще у 1930-х роках і містили інформацію про щеплення від жовтої гарячки, холери, дифтерії тощо — справді були надруковані на жовтому папері (звідси альтернативна назва — Yellow card).

Однак насправді колір свідоцтва може бути будь-яким. У Міжнародних медичних правилах ВООЗ немає щодо цього жодних вимог. Зазначається лише, що документ має містити імʼя, прізвище, дату народження, ідентифікаційний номер, назву країни, що видала документ, інформацію про щеплення тощо. Свідоцтво має бути оформлене двома мовами — мовою країни, що видала його, а також англійською або французькою. А ще — мати печатку медичного закладу і підпис лікаря.

Важливо! Свідоцтво дійсне протягом одного року.

Куди з ним можна поїхати?

В усі країни, які його визнають. Перш ніж планувати відпустку, варто дізнатися про умови в’їзду до конкретної країни. Зробити це можна тут.

Але ж ще є якісь сертифікати, які визнають у Європі. Що про них відомо?

У ЄС з 1 липня діють Європейські цифрові ковід-сертифікати (EU Digital COVID Certificate). Вони містять інформацію про щеплення, наявність імунітету після хвороби або негативний результат тесту на коронавірус. Вони існують у двох видах: паперовому і цифровому. Зараз їх визнають 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Українці зможуть отримати такий сертифікат?

Наразі ні, але в майбутньому можливо. В ЄС поки розробляють процедуру видачі сертифікату громадянам інших країн. Проте Україна вже розробила за європейським зразком власні ковід-сертифікати, або так звані цифрові паспорти вакцинації.

Що відомо про цифрові паспорти вакцинації? Як такий отримати?

Українські цифрові паспорти вакцинації будуть двох видів — зовнішні та внутрішні. Внутрішні діятимуть усередині країни, вони допоможуть уникнути деяких обмежень під час наступного локдауну. Зовнішні призначені для закордонних подорожей. Подібно до європейських ковід-сертифікатів український паспорт вакцинації міститиме інформацію про щеплення (препарат, дата вакцинації), про те, чи хворіла людина на коронавірус у минулому, і результати ПЛР-тестів.

Діятиме він 180 днів з моменту вакцинації чи першого позитивного тесту на ковід, 72 години — після негативного результату ПЛР-тесту.

З 1 липня ті, хто провакцинувався, вже можуть відправити заявку на формування сертифікату в «Дії». Як це зробити — можна почитати тут. Поки що послуга на стадії тестування, однак після формування сертифікату можна буде отримати його паперову версію у сімейного лікаря.

Однак у ЄС українські паспорти вакцинації потрапити не допоможуть — їх ще не схвалила Єврокомісія. Українська влада почала домовлятися про визнання документів у Європі ще у квітні 2021 року, однак поки що результатів немає.

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